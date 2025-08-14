Luego de cuatro meses de intensas investigaciones por parte del Ministerio Público Fiscal, agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarataron una banda narco familiar compuesta por seis integrantes.

Los trabajos se llevaron a cabo en la ciudad de Córdoba y hubo nueve allanamientos en los barrios Villa La Tela (4), Residencial San Roque (2), Las Flores (1), Rosedal (1) y Villa Adela (1).

Se detuvo a tres hombres y tres mujeres mayores de edad. Además, en los registros, se logró incautar 328 dosis de marihuana, 18 de cocaína, cinco plantas de cannabis sativa, tres revólveres, dos pistolas, $4.013.600, dos balanzas digitales y elementos de interés para la causa.

Es importante destacar que la banda familiar estaba compuesta por el principal investigado, junto a su padre, madre y su pareja. A su vez, las dos personas restantes ayudaban en la comercialización de estupefacientes.