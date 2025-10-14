Un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía de la Ciudad de Buenos Aires permitió desarticular una red dedicada a la falsificación y venta de chapas patentes vehiculares e institucionales.

Córdoba: desmantelan un búnker que falsificaba y vendía patentes de vehículos
Policía de Córdoba

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Pueyrredón, donde se secuestraron distintos elementos utilizados para la fabricación de los dominios. 

Córdoba: desmantelan un búnker que falsificaba y vendía patentes de vehículos
Policía de Córdoba

Según confirmaron fuentes oficiales, el taller funcionaba como un búnker en el que se producían las patentes falsas que luego eran comercializadas a Buenos Aires y al resto del país a través de Marketplace. Además, existen sospechas de que el bunkerear realizaba patentes a pedido, tanto para las municipalidades, de forma legal, como con fines comerciales.

X de Policía de Córdoba

La causa continúa su curso para identificar a todos los involucrados en los hechos ilícitos.