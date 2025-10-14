Córdoba: desmantelan un búnker que falsificaba y vendía patentes de vehículos

Un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía de la Ciudad de Buenos Aires permitió desarticular una red dedicada a la falsificación y venta de chapas patentes vehiculares e institucionales.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Pueyrredón, donde se secuestraron distintos elementos utilizados para la fabricación de los dominios.

Según confirmaron fuentes oficiales, el taller funcionaba como un búnker en el que se producían las patentes falsas que luego eran comercializadas a Buenos Aires y al resto del país a través de Marketplace. Además, existen sospechas de que el bunkerear realizaba patentes a pedido, tanto para las municipalidades, de forma legal, como con fines comerciales.

La causa continúa su curso para identificar a todos los involucrados en los hechos ilícitos.