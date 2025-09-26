Una banda de delincuentes dedicada al robo de celulares en eventos masivos fue desbaratada este viernes en la ciudad de Córdoba.

Una serie de allanamientos en diferentes zonas de la capital provincial terminó con la detención de tres personas y la identificación de otras diez, según informó la Policía.

Los uniformados secuestraron 93 teléfonos celulares, tarjetas SIM y equipos informáticos para desbloquear los celulares.

La banda recurría a un software específico y a maniobras de ingeniería en sistema para acceder a los aparatos y poder ingresar en cuentas bancarias vinculadas.

La investigación bajo la carátula de asociación ilícita está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 3, que preside Silvana Fernández.