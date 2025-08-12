Un policía de Córdoba fue detenido este martes después de ser acusado por abuso sexual contra un niño en una casilla de seguridad en Avenida Costanera.

El acusado por lo que habría ocurrido en la garita es un cabo retirado en 2008, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La investigación está a cargo de Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual que decretó el secreto de sumario para continuar con las pesquisas y la toma de testimonios.

La denuncia apunta al abuso contra un niño que habría ocurrido el lunes en la casilla policial ubicada en Avenida Costanera Norte entre calles Bailen y Caroya, en barrio Ampliación Yapeyú..