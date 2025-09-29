Un hombre fue detenido por personal policial luego de ser sorprendido en un domicilio de barrio Obispo Angelelli, cuando intentaba huir a bordo de un automóvil que había sido robado horas antes en barrio Valle Cercano.

La propietaria del rodado, una mujer, fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en moto. Bajo amenazas, los delincuentes le sustrajeron el vehículo, un Ford Fiesta, junto con otros elementos personales.

Tras la denuncia, se montó un operativo que permitió localizar el auto y aprehender a uno de los sospechosos.

La detención se concretó cuando el sujeto fue sorprendido escondido en el patio de una vivienda.

Durante el procedimiento, dos efectivos del Departamento Motocicletas Sur resultaron lesionados. Uno de ellos fue embestido por un vehículo particular mientras participaba del operativo y su compañero cayó al intentar esquivar el impacto.

Ambos fueron asistidos por personal médico y trasladados a la Clínica Vélez Sarsfield.