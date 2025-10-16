Después de ser involucrados mediante cámaras de seguridad, en la comisión de “varios ilícitos”, la Policía de Córdoba detuvo a una pareja.

Puntualmente, por la comisión de varios robos en los últimos días en barrio Los Plátanos, en el sudoeste de la Capital.

Se trata de un hombre y una mujer, aprehendidos “luego de un operativo en el que se secuestraron cuatro celulares”, uno de los cuales había sido sustraído a una mujer en la zona.

A su vez, los involucrados iban “en una Toyota Hilux con pedido de captura vigente”.