Sucesos
Córdoba: detienen a una pareja acusada de varios robos en Los Plátanos
La policía notificó que conducían una camioneta con pedido de captura. Al momento de la aprehensión, tenían en su poder varios celulares.
Después de ser involucrados mediante cámaras de seguridad, en la comisión de “varios ilícitos”, la Policía de Córdoba detuvo a una pareja.
Puntualmente, por la comisión de varios robos en los últimos días en barrio Los Plátanos, en el sudoeste de la Capital.
Se trata de un hombre y una mujer, aprehendidos “luego de un operativo en el que se secuestraron cuatro celulares”, uno de los cuales había sido sustraído a una mujer en la zona.
A su vez, los involucrados iban “en una Toyota Hilux con pedido de captura vigente”.