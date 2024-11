La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba, a cargo de Juan Avila Echenique, detuvo este sábado al sacerdote Patricio Cruz Viale, de 58 años, párroco de la congregación de Schoenstatt imputado de abuso sexual ultrajante calificado por ministerio de culto.

El hecho por el que se lo acusa habría ocurrido en el despacho personal del imputado ubicado en el predio de la Schoenstatt, en Rafael Núñez al 3500 de nuestra ciudad, en dónde fuerzas policales lo detuvieron

La denuncia había sido presentada a principios de este año por la mujer y los hechos habrían ocurrido poco antes de la denuncia. Según trascendió de fuentes judiciales, el hombre habría violado a una mujer adulta en su despacho, luego de una celebración religiosa.

La imputación de Ávila Echenique contra el religioso es de “abuso sexual ultrajante”. Antes de su detención, el fiscal ordenó una inspección ocular en la sede de la congregación, ubicada próxima a la conocida “Subida del Cerro”.

Por ser un delito de instancia privada, se preservan todos los datos de la mujer denunciante.

Aunque el detenido no es “diocesano” es decir, no depende de la Diósesis de Córdoba sino directamente del Movimiento Schöenstatt, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, que acaba de llegar del Vaticano, ya tomó conocimiento de la situación y se habría comprometido a colaborar y no entorpecer el avance del proceso judicial.

Sensibilidad y preocupación

El caso llega en una semana en la que la opinión pública está altamente sensibilizada con otros casos que se han sucedido sin solución de continuidad y generan honda preocupación en la sociedad.

Primero fue el espantoso asesinato de una pequeña en Brinkmann; más tarde debieron apartar al responsable de una residencia de Senaf tras una denuncia de abuso y además fue suspendido otro profesional que habría estado involucrado.

En la misma semana también fue noticia otro caso de un abuso sexual que involucra a una institución religiosa en Córdoba. Se trata de la detención de un sacristán, un laico que colaboraba con la sacristía y que trabajaba en un colegio confesional, denunciado por el ataque sexual contra un niño que asistía a esa institución.

Movimiento apostólico de Schönstatt

El Movimiento Apostólico de Schoenstatt (en alemán: Schönstatt-Bewegung) es un movimiento católico mariano fundado en Alemania en 1914 por el padre José Kentenich, quien vio en el movimiento un medio para la renovación espiritual de la Iglesia católica.

Schönstatt-Bewegung significa movimiento (bewegung) del lugar (statt) hermoso (schöne). El nombre con el que se designa esta sociedad de renovación religiosa, (además de ser elegido por su significado intríseco), procede de la ubicación de su emplazamiento inicial en terrenos del mismo nombre en la ciudad de Vallendar, cerca de Coblenza, Alemania.

A este lugar, con la expresión "eyne schöne stat", se refería en 1143 el arzobispo de Trier, Albero de Montreuil, al fundar en él un monasterio de religiosas agustinas, hoy desaparecido.

Entre 1908 y 1912, los padres pallotinos, (Sociedad del Apostolado Católico fundada en 1846 por Vincente Pallotti), construyeron una residencia de estudiantes, de la que surgió la actual Vinzenz Pallotti University.

Allí el Padre Josef Kentenich fue líder espiritual entre 1912-1919 y fundó una Congregación Mariana, desde la cual él y otros padres y seminaristas pusieron en marcha el Movimiento Schoenstatt.

Como movimiento de renovación dentro de la Iglesia católica, Schoenstatt trabaja para ayudar a revitalizar la Iglesia y la sociedad en el espíritu del evangelio. Sus miembros buscan conectar la fe y la vida diaria, movidos por un profundo amor a María, la Madre de Dios, quien los educa y guía para que sean mejores seguidores de Cristo.

A su vez, como movimiento internacional, se ha expandido a más de 110 países y posee miembros de todas las vocaciones y estados de vida. Es una familia espiritual cuyas ramas y comunidades federativas se unen para formar una sola familia.

En Córdoba tienen el santuario ubicado en Rafael Núñez 3524, dónde se celebra misa de lunes a sábado a las 19:00 horas y los domingos a las 10, 11:30, 19 y 20:30 horas.