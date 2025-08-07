Cinco hombres fueron detenidos este jueves por el asesinato de Julieta Salvatierra, de 23 años, ocurrido en barrio Sol Naciente el 15 de julio.

La joven recibió un disparo en la cabeza tras encontrarse en medio de un pelea barrial que involucraba a su cuñado. Después de ser internada en el Hospital de Urgencias, Julieta falleció una semana después.

Tras el fallecimiento, los familiares de la víctima aseguraron que un grupo de hombres se había presentado en la vivienda de barrio Sol Naciente para increpar al cuñado de la joven. "Fue directo el disparo, no fue una bala perdida", dijo una hermana de Julieta.

A tres semanas del hecho ocurrido en la zona norte de Córdoba capital, la dirección de de Homicidios de la Policía de Córdoba realizó una decena de allanamientos en diferentes puntos de la provincia y detuvo a cinco hombres.

La Fiscalía de Instrucción del distrito Cuatro Turno Seis, a cargo Jorgelina Gutiez, imputó a todos los detenidos por homicidio calificado por el uso de arma de fuego.