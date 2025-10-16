La Policía de Córdoba informó el arresto de cinco hombres vinculados a un ataque grupal ocurrido durante los festejos por el aniversario de la localidad de Sebastián Elcano, al norte provincial. El joven agredido, que posee una pierna amputada, fue golpeado con extrema brutalidad y sufrió patadas en la cabeza.

Tras el altercado, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud en estado delicado, y actualmente, se encuentra en proceso de recuperación.

De acuerdo a lo informado, las detenciones se concretaron tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en barrio Sur, bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, a cargo de la Dra. Analía Cepede.

En un primer momento, los acusados habían sido imputados por lesiones, pero luego de analizar las circunstancias del hecho y la condición física de la víctima, la fiscal Cepede resolvió agravar la acusación a “homicidio en grado de tentativa”.

Los aprehendidos, de entre 22 y 38 años, fueron alojados en sede policial y se espera que en las próximas horas presten declaración testimonial. Asimismo, la fiscalía no descarta que puedan concretarse más detenciones en el marco de la causa.