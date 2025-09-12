Córdoba: detuvieron a dos jóvenes por venta de drogas en Nueva Córdoba
En un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, un par de mujeres de 22 años quedaron detenidas acusadas de comercializar ketamina, MDMA, éxtasis y tussi.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal, llevó adelante un operativo que permitió desbaratar un punto de venta de drogas en barrio Nueva Córdoba.
El procedimiento comenzó en calle Paraná al 600, donde efectivos interceptaron en la vía pública a una joven tatuadora de 22 años. Entre sus pertenencias hallaron material probatorio que confirmó la actividad ilícita.
En simultáneo, se allanó un departamento en la misma zona y se aprehendió a otra mujer de 22 años, estudiante, vinculada a la venta de drogas.
En el lugar secuestraron 99 pastillas de éxtasis, además de dosis de MDMA, tussi, ketamina, marihuana y una suma cercana a dos mil dólares.
Ambas detenidas fueron trasladadas a sede judicial y quedaron imputadas por el delito de Comercialización de Estupefacientes, según lo ordenado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del 2º Turno.