La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal, llevó adelante un operativo que permitió desbaratar un punto de venta de drogas en barrio Nueva Córdoba.

Córdoba: detuvieron a dos jóvenes por venta de drogas en Nueva Córdoba
Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA)

El procedimiento comenzó en calle Paraná al 600, donde efectivos interceptaron en la vía pública a una joven tatuadora de 22 años. Entre sus pertenencias hallaron material probatorio que confirmó la actividad ilícita.

En simultáneo, se allanó un departamento en la misma zona y se aprehendió a otra mujer de 22 años, estudiante, vinculada a la venta de drogas. 

En el lugar secuestraron 99 pastillas de éxtasis, además de dosis de MDMA, tussi, ketamina, marihuana y una suma cercana a dos mil dólares.

Ambas detenidas fueron trasladadas a sede judicial y quedaron imputadas por el delito de Comercialización de Estupefacientes, según lo ordenado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del 2º Turno.