Un adolescente de 16 involucrado en el asesinato de Sebastián Villarreal, por un disparo a quemarropa cinco meses atrás, fue detenido este martes en Villa Carlos Paz.

El joven, quien cuenta con diferentes antecedentes penales, se había mostrado días a atrás en sus redes portando armas y un chaleco antibalas de la Policía de Córdoba.

La fiscal Jorgelina Gómez ordenó el arresto por el delito de robo calificado, ocurrido a comienzo de este mes, y le pidió al juez en lo penal juvenil el traslado al Complejo Esperanza.

Ver: Crimen de Sebastián Villarreal: el adolescente acusado posó con un arsenal en las redes



Sebastián Villarreal fue asesinado el 29 de febrero pasado cuando salía en moto de su casa en barrio Yofre. El hombre fue abordado por un grupo de jóvenes que le dispararon a quemarropa para quitarle el vehículo.

Ver: A cuatro meses del asesinato de Sebastián Villarreal su familia y amigos piden justicia



Los familiares de Sebastián mantiene el reclamo de Justicia con diferentes manifestaciones en los últimos meses.

Ver: Juan Pablo Quinteros reclamó discutir la baja de la edad de imputabilidad



Por otra parte el ministro de seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, levantó el caso de Villarreal para reclamar la discusión de un régimen penal juvenil que incluye la baja de la edad de imputabilidad.