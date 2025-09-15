POLICIALES
Córdoba: detuvieron a un conductor que intentó atropellar a un policía
El hombre, que tenía pedido de captura, fue arrestado tras una persecución en barrio Villa El Libertador.
Un operativo policial terminó con la detención de un sospechoso que era buscado por la Justicia. El hecho ocurrió en la intersección de Ushuaia y Río Negro, donde personal policial logró interceptar al sujeto a bordo de una camioneta Toyota SW4.
Momentos antes, el conductor había escapado de un control vehicular en cercanías de calle José Benito Cottolengo. Allí, intentó atropellar a uno de los efectivos que participaba del procedimiento.
Finalmente, la persecución concluyó con el arresto del hombre y el secuestro del vehículo.