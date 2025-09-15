Un operativo policial terminó con la detención de un sospechoso que era buscado por la Justicia. El hecho ocurrió en la intersección de Ushuaia y Río Negro, donde personal policial logró interceptar al sujeto a bordo de una camioneta Toyota SW4.

Momentos antes, el conductor había escapado de un control vehicular en cercanías de calle José Benito Cottolengo. Allí, intentó atropellar a uno de los efectivos que participaba del procedimiento.

Finalmente, la persecución concluyó con el arresto del hombre y el secuestro del vehículo.