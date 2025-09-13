En la madrugada de este sábado, en la intersección de avenida San Martín y calle 20, en la localidad de Colonia Caroya —al norte de la provincia de Córdoba— efectivos de la Dirección Departamental Colón aprehendieron a un hombre de 32 años y secuestraron varios tickets apócrifos vinculados a un evento bailable.

Según indicaron fuentes policiales, el detenido habría estado comercializando las entradas falsas para ver a la banda de cuarteto Q' Lokura momentos antes de la intervención.

Tras el procedimiento fue trasladado a la sede policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la comercialización y posibles imputaciones.