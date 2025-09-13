investigación
Córdoba: detuvieron a un hombre que ofrecía entradas falsas para ver a una banda de cuarteto
En la madrugada del sábado, la policía detuvo al sujeto de 32 años en la ciudad de Colonia Caroya donde vendía tickets para Q' Lokura.
En la madrugada de este sábado, en la intersección de avenida San Martín y calle 20, en la localidad de Colonia Caroya —al norte de la provincia de Córdoba— efectivos de la Dirección Departamental Colón aprehendieron a un hombre de 32 años y secuestraron varios tickets apócrifos vinculados a un evento bailable.
Según indicaron fuentes policiales, el detenido habría estado comercializando las entradas falsas para ver a la banda de cuarteto Q' Lokura momentos antes de la intervención.
Tras el procedimiento fue trasladado a la sede policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la comercialización y posibles imputaciones.