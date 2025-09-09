Córdoba: detuvieron a una mujer por robar medicamentos de un Centro de Salud Municipal

Un hecho insólito ocurrió en Córdoba. Es que, en horas de la mañana de este martes, una mujer de 44 años fue detenida en el Centro de Salud Municipal de barrio Guiñazú, luego de sustraer varios medicamentos y elementos sanitarios de la farmacia del lugar.

El procedimiento se concretó tras la intervención de un efectivo policial que advirtió la maniobra.

Al detenerla la mujer se secuestro cajas, paquetes y tiras de distintos fármacos, además de artículos de uso sanitario. La aprehendida, junto con los elementos incautados, fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.