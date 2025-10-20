Una mujer de 43 años fue detenida este lunes, vinculada al caso de una adolescente de 15 años baleada en el cuello en el último fin de semana de septiembre en Villa María.

Fue interceptada en un colectivo de larga distancia, en la intersección de las calles Los bulevares Argentino y España, en barrio Trinitarios. Tenía orden de detención.

Esta persona es madre de uno de los menores que se encuentra detenido por el hecho. Por este episodio ya hay tres jóvenes de 16 años detenidos por intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Otros dos jóvenes, de trece y quince años, fueron acusados por se partícipes necesarios.

La medida judicial, dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2, a cargo de Juliana Companys, respondía a la orden de detención por coacción.

Según la investigación, la mujer se desplazaba en un colectivo de larga distancia desde Santa Fe a Córdoba y luego de tareas de inteligencia, fue interceptada mediante un operativo policial.

La aprehendida fue trasladada a sede policial y puesta a disposición de la autoridad judicial interviniente.