En las últimas horas, fue arrestado el conductor que embistió a una mujer de 84 años en la localidad de Alta Gracia y luego se dio a la fuga. Tras el hecho, ocurrido el pasado viernes, la víctima quedó hospitalizada en un sanatorio con traumatismo de cráneo.

El siniestro fue registrado por las cámaras de seguridad de un comercio:

En las imágenes se observa cómo el motociclista no frenó, ni auxilió a la mujer, dejándola tendida sobre la Avenida del Libertador. Luego, fue asistida por un servicio de emergencia y actualmente se encuentra fuera de peligro.

Después de varios días de búsqueda, la Policía aprehendió al motociclista de 33 años en un allanamiento a una vivienda. Durante el operativo se secuestró además el rodado involucrado y un celular.