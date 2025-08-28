El accidente tuvo lugar en la localidad de Colonia Caroya (182 km desde la ciudad de Córdoba) el pasado miércoles. Dos adolescentes (17 y 18 años) que se transportaban en un cuatriciclo protagonizaron un accidente, en calle 22 Sur al 1500 de dicha ciudad. Una de ellas se encuentra en grave estado.

Las jóvenes fueron asistidas en el lugar por un servicio de emergencias y luego trasladadas -inicialmente- al Hospital Vicente Agüero.

Tras certificar la complejidad de las lesiones, una de las accidentadas fue derivada al Hospital Tránsito Cáceres de Allende y la otra, al Hospital Misericordia, de la ciudad de Córdoba, donde permanecen en estado reservado.

Según la Policía de Córdoba, se tratan de establecer las causas que generaron la pérdida de control del rodado 4x4 Rotax Power 850 cc.

El director del Hospital Regional Vicente Agüero, Dr. Javier Díaz dijo que los siniestros en cuatriciclo son altamente peligrosos debido al peso y la potencia del vehículo, lo que puede provocar aplastamientos.