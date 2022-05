Una mujer de 47 años y un hombre de 48 fueron detenidos por la policía de Córdoba, tras agredir a un chofer del transporte urbano de pasajeros de la ciudad Capital. Ambos iban como pasajeros a bordo de una unidad de la empresa Coniferal.

Por causas que se tratan de establecer -algunos testigos indicaron que por la presunta demora que había sufrido la línea 63-, la mujer comenzó a increpar al conductor, y posteriormente un hombre se sumó a la discusión. La pelea subió de tono y terminó cuando los pasajeros le pegaron una trompada en la cara al chofer, a la altura de las calles Varela Ortiz y Olivares, en barrio Matienzo.

Ocurrió el viernes a las 22 aproximadamente. Los agresores también provocaron destrozos en la puerta de ingreso a la unidad.

De acuerdo a lo relatado por uno de los delegados de los trabajadores de la empresa, “la mujer comenzó a agredir al chofer”. “Al principio mi compañero no le contestaba, hasta que no le quedo otra que pedirle que lo deje de molestar porque si no iba a llamar a la Policía”, indicó.

Ante esto, los pasajeros comenzaron a agredirlo. “Lo golpearon, le rompieron los lentes, le doblaron dos dedos y le hicieron algunos hematomas”, aunque afortunadamente nada fue de gravedad, dijo el delegado a El Doce.

El representante de los choferes vinculó la agresión con el reciente aumento de boleto, concretado tras el levantamiento del paro de UTA. “Era sabido que por el aumento del boleto iban a salir a reclamar, como si nosotros fuéramos los culpables”, sostuvo el gremialista.

Si bien el motivo de la golpiza aún no está claro, los choferes vienen advirtiendo hace varios meses que los pasajeros están cada vez más violentos.