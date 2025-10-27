La Municipalidad de Córdoba informó que durante los próximos seis días habrá un corte parcial en el tránsito en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Será un corte parcial en la intersección de las avenidas Cólón y General Paz.

“La Municipalidad de Córdoba informa que por un lapso de 6 días se establece corte parcial en Av. Colón (sobre el carril de vehículos particulares), esquina con Av. General Paz. Son obras de reposición definitiva de cruces de calles de EPEC”, precisaron desde el Palacio 6 de julio.