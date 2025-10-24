El Boeing 737 Fireliner, propiedad del Gobierno de Santiago del Estero, realizó este viernes prácticas y descargas reales en el espejo de agua del lago San Roque, en el marco de un trabajo coordinado entre ambas provincias.

El simulacro, informó el Gobierno de Córdoba, incluyó un operativo de seguridad náutica para despejar potenciales riesgos.

La acción de cooperación entre la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA) del Gobierno de Córdoba -dependiente de la Secretaría General de la Gobernación- y su par del Gobierno de Santiago del Estero, se llevó adelante con el objetivo de fortalecer los protocolos de actuación ante incendios forestales, con el propósito de optimizar la respuesta aérea y terrestre en este tipo de emergencias.

El Boeing 737 Fireliner (LV-KJS) que voló sobre el San Roque es la aeronave de combate de incendios más grande de Latinoamérica, con capacidad para transportar hasta 15.000 litros de agua o retardante

La aeronave realizó una jornada de práctica operativa, que incluyó maniobras de desplazamiento en tierra y una descarga aérea sobre el lago San Roque, con apoyo del DUAR (Dirección de Unidades de Alto Riesgo).

La aeronave realizó una descarga controlada de 12.000 litros sobre el lago San Roque antes de intervenir en Guasapampa

Durante la jornada, el Fireliner fue desplegado en el incendio activo de Guasapampa, donde efectuó múltiples descargas de agua, trabajando de manera articulada con el personal en tierra y las aeronaves de la DPA Córdoba.