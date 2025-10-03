Córdoba: el cardenal Rossi encabezará el Jubileo de las Personas con Discapacidad

La Iglesia Católica de Córdoba convoca al Jubileo de las Personas con Discapacidad, este sábado 4 de octubre, a las 17:00, en la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados (Cottolengo Don Orione), ubicada en Av. Armada Argentina 2440. El Arzobispo Ángel Sixto Rossi presidirá la misa.

Nuevamente la iglesia levanta la voz a favor de los sectores vulnerables de la sociedad en un contexto particularmente adverso. La invitación es la comunidad en general y las familias.

Vale recordar que el presidente Javier Milei vetó la Ley de Discapacidad, que luego tuvo en el Congreso el rechazo a ese veto. El Ejecutivo Nacional promulgó la normativa, sin embargo decidió suspenderla hasta que el Congreso defina las partidas presupuestarias específicas para su financiamiento.

En el comunicado, la iglesia de Córdoba menciona que este iniciativa sigue con el legado del Papa Francisco.

“La celebración, con la que nos sumamos desde Córdoba, busca ser un signo de esperanza, comunión e inclusión. La discapacidad no debe entenderse como un límite, sino como una oportunidad para que nuestras comunidades crezcan en fraternidad, para derribar barreras y valorar la riqueza de cada vida como don único de Dios”, sostuvieron.

“Recibimos mucho más de lo que damos cuando caminamos junto a las personas con discapacidad”, expresan quienes trabajan día a día en su acompañamiento.

"Este Jubileo es un llamado a redescubrir la fuerza del amor que todo lo transforma, y a construir, entre todos, una Iglesia más abierta e inclusiva".

"Participar de este encuentro de fe y esperanza para la vida de todas las

personas con discapacidad y de sus familias. Para que nuestra Iglesia sea siempre un hogar que acoge, integra y celebra la diversidad", concluyeron.

Don Orione: el llamado al voluntariado y la solidaridad

El Pequeño Cottolengo Argentino fue abierto por San Luis Orione. Durante su segunda estadía en nuestro país, colocó en Claypole (al sur del gran Buenos Aires) la piedra fundamental de su construcción el 28 de abril de 1935. Sus comienzos en la ciudad de Córdoba, datan de 1957.

La institución es una obra destinada a la atención integral de personas con discapacidad.

Por albergar a personas con discapacidades múltiples, físicas y mentales, su abordaje terapéutico y educativo es complejo, debiendo realizarse a través de equipos interdisciplinares, donde la tarea de cada uno (religiosos, profesionales, asistentes, voluntarios) se pone en común para un mejor servicio del residente y, en lo posible, de su familia, cuando ésta existe.

La institución invita permanentemente a la sociedad a unirse al voluntariado: “Trabajamos incansablemente para mejorar la vida de las personas con discapacidad, proporcionándoles el apoyo, la atención y las oportunidades que necesitan para prosperar. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu ayuda”.

Contactos: +54 08004443274; +543513053990. Mail: cottolengo@donorionecordoba.com.ar