El cambio de estación parece un hecho en Córdoba, de acuerdo a lo acontecido en los últimos días.

Este viernes parece alimentar la tendencia primaveral, debido a las elevadas marcas mercuriales previstas.

La humedad es uno de los factores centrales, ya que luce muy alta.

Muchas nubes cubren los cielos y suman otro condimento al día.

En varios puntos de la provincia, las máximas superan los treinta grados, con vientos débiles soplando del norte.

Pero el viernes la inestabilidad se transforma en precipitaciones. Y hacia la noche se produciría el retorno de las lluvias.

Para el sábado, con algo más de sol, el calor se sigue haciendo sentir.

El fin de semana trae fuertes vientos llegando del sur, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

A su vez, en el sur provincial podrían presentarse tormentas, ya que el Sistema de Detección temprana del Servicio Meteorológico Nacional tiene vigente un “alerta amarillo” por estos fenómenos.