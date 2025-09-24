De 08:00 a 10:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios Altos de Manantiales, Riberas de Manantiales y Los Manantiales en forma total.

De 08:30 a 11:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: COSQUIN

Zona afectada: Barrios San José Obrero y La Mandinga.

De 08:30 a 11:30

Motivo: Energizar Nuevo Tramo De Línea De Media Tensión

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios Villa Alberdi y Villa Urquiza en forma parcial.

De 08:45 a 09:00

Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec.

Localidad: BIALET MASSE

Zona afectada: En la localidad de Bialet Massé: barrio Mirador del Lago en forma parcial y sector de Ruta Provincial N°38. Localidad de Villa Parque Síquiman. En localidad de Villa Santa Cruz del Lago: barrios Villa Playa San Roque y Lago Azul. En localidad de Tanti: barrio Villa Parque Lago San Roque.

De 09:00 a 10:00

Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec.

Localidad: BIALET MASSE

Zona afectada: barrio Mirador del Lago en forma parcial.

De 10:00 a 10:15

Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec.

Localidad: BIALET MASSE

Zona afectada: En la localidad de Bialet Massé: barrio Mirador del Lago en forma parcial y sector de Ruta Provincial N°38. Localidad de Villa Parque Síquiman. En localidad de Villa Santa Cruz del Lago: barrios Villa Playa San Roque y Lago Azul. En localidad de Tanti: barrio Villa Parque Lago San Roque.

De 13:00 a 17:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CRUZ DEL EJE

Zona afectada: barrios Mitre en forma parcial, San Antonio, La Curva , Malvinas Argentinas, Leopoldo Herrera, Aeródromo y Pozo Cavado.