Córdoba: el listado de amplios cortes de luz programados para este miércoles
Desde la EPEC realizan interrupciones debido a la necesidad de cumplir con tareas varias. Lo que hay que saber.
De 08:00 a 10:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Altos de Manantiales, Riberas de Manantiales y Los Manantiales en forma total.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: COSQUIN
Zona afectada: Barrios San José Obrero y La Mandinga.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Energizar Nuevo Tramo De Línea De Media Tensión
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Villa Alberdi y Villa Urquiza en forma parcial.
De 08:45 a 09:00
Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec.
Localidad: BIALET MASSE
Zona afectada: En la localidad de Bialet Massé: barrio Mirador del Lago en forma parcial y sector de Ruta Provincial N°38. Localidad de Villa Parque Síquiman. En localidad de Villa Santa Cruz del Lago: barrios Villa Playa San Roque y Lago Azul. En localidad de Tanti: barrio Villa Parque Lago San Roque.
De 09:00 a 10:00
Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec.
Localidad: BIALET MASSE
Zona afectada: barrio Mirador del Lago en forma parcial.
De 10:00 a 10:15
Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec.
Localidad: BIALET MASSE
Zona afectada: En la localidad de Bialet Massé: barrio Mirador del Lago en forma parcial y sector de Ruta Provincial N°38. Localidad de Villa Parque Síquiman. En localidad de Villa Santa Cruz del Lago: barrios Villa Playa San Roque y Lago Azul. En localidad de Tanti: barrio Villa Parque Lago San Roque.
De 13:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CRUZ DEL EJE
Zona afectada: barrios Mitre en forma parcial, San Antonio, La Curva , Malvinas Argentinas, Leopoldo Herrera, Aeródromo y Pozo Cavado.