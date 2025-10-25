La Municipalidad de Córdoba informó que continúa descentralizando trámites y servicios para tener acceso a ellos en cercanía de sus hogares.

Para la próxima semana se ha programado una visita de Operativo DNI en los siguientes barrios:

Lunes 27: Centro Vecinal Parque Jorge Newbery (Teodoro Fels 5548).

Martes 28: Centro Vecinal Cervecero (Ramón Villafañe 2861).

Miércoles 29: Centro Vecinal Mafekin (Jose Manuel del Portillo 5469)

Jueves 30: Ministerio Cristiano Monte Sinaí (Ambrosio Taravella 6998, barrio Granja de Funes)

Viernes 31: Polideportivo Obras Sanitarias (Oscar Cleto Curtino 2950).

En todos los sitios mencionados la atención será de 09:00 a 13:00 horas y se podrán realizar trámites relacionados a Registro Civil como solicitar DNI, cambio de domicilio, pedido de actas de nacimiento, matrimonio o defunción.

Además, se instalará un stand en donde las mujeres gestantes podrán solicitar información del programa provincial Protección de la Embarazada y su Bebé.

Asimismo, los asistentes podrán evacuar dudas sobre los sistemas CiDi/ VeDi.