Córdoba: el operativo DNI visitará cinco barrios la próxima semana
La atención será de 9:00 a 13:00 horas y se podrán realizar trámites relacionados a Registro Civil como solicitar DNI, cambio de domicilio, pedido de actas de nacimiento, matrimonio o defunción.
La Municipalidad de Córdoba informó que continúa descentralizando trámites y servicios para tener acceso a ellos en cercanía de sus hogares.
Para la próxima semana se ha programado una visita de Operativo DNI en los siguientes barrios:
Lunes 27: Centro Vecinal Parque Jorge Newbery (Teodoro Fels 5548).
Martes 28: Centro Vecinal Cervecero (Ramón Villafañe 2861).
Miércoles 29: Centro Vecinal Mafekin (Jose Manuel del Portillo 5469)
Jueves 30: Ministerio Cristiano Monte Sinaí (Ambrosio Taravella 6998, barrio Granja de Funes)
Viernes 31: Polideportivo Obras Sanitarias (Oscar Cleto Curtino 2950).
En todos los sitios mencionados la atención será de 09:00 a 13:00 horas y se podrán realizar trámites relacionados a Registro Civil como solicitar DNI, cambio de domicilio, pedido de actas de nacimiento, matrimonio o defunción.
Además, se instalará un stand en donde las mujeres gestantes podrán solicitar información del programa provincial Protección de la Embarazada y su Bebé.
Asimismo, los asistentes podrán evacuar dudas sobre los sistemas CiDi/ VeDi.