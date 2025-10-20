Córdoba: el pronóstico semanal, entre un “veranito” y la chance de lluvias

Con la primavera habiendo cumplido un mes, los presagios veraniegos se siguen repitiendo en Córdoba.

Esta semana inicia con mercurio en rojo. Algunas nubes temprano, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora llegando del norte y una máxima de 30º son parte del paisaje.

Los vientos persisten el martes, aunque con un cielo algo más nublado y la temperatura incluso en ascenso.

En el panorama del miércoles, en el quiebre de la semana, el sol reaparece pero en marcas más moderadas.

El pico del calor se avizora para el jueves, con la chance de llegar a los 34 grados durante la tarde.

La inestabilidad, marcada, queda para el viernes, tanto en la Capital como alrededores.

Se presenta la posibilidad de tormentas, de carácter aislado, más algunos chaparrones.