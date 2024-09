Federico Montes, renunció a la titularidad del PAMI en San Francisco, tras ser imputado por estafas a una pizzería con transferencias apócrifas.

El dirigente libertario, armador de la Libertad Avanza en Córdoba, es un hombre que responde políticamente al diputado nacional Gabriel Bornoroni.

La imputación la realizó la Fiscalía de Delitos Complejos por la denuncia de un propietario del local gastronómico de San Francisco. Estuvo detenido y ayer recuperó su libertad.

El ahora ex funcionario llamaba por teléfono y compraba en reiteradas oportunidades y hacía transferencias bancarias como pago. Estas nunca se acreditaron, los importes iban a otra cuenta.

El abogado de Montes argumentó que fue “un error" en el uso de la aplicación del banco y que “siempre hubo buena fe”. Que la supuesta equivocación era transferir a a un alias parecido. El destino era un transporte de la ciudad de Córdoba.

El problema es que siempre mandaba el mismo comprobante de pago.

“Lo que pasó simplemente fue que tengo cargados en esta billetera virtual dos comercios que distan en una letra nada más, una que la razón social es una SRL y la otra es SAS. Entonces yo hacía las transferencias a la SAS, no a la SRL. Yo mandaba la misma captura de pantalla de siempre y si quedaba algún saldo lo pagaba de contado o me fijaba bien y se lo pagaba a la SRL”, expresó a El Periódico, de San Francisco.

Respecto a mandar siempre la misma captura de pantalla, explicó: "Fue porque la tenía a mano”.

Se trata de al menos 10 trasferencias con comprobantes apócrifos que llegaban por WhatsApp.

El dueño del local sostuvo que las capturas no tenían fecha y hora de pago. Algunas fueron eliminadas por el ex funcionario.

“Se va a pagar toda la deuda por el error que cometí con este comercio y también un daño por resarcimiento. Se va a hacer un acuerdo integral y va a quedar todo como estaba”, destacó Montes.

“Tengo un buen pasar y no me hace falta hacer este tipo de cuestiones delictivas, que van contra la moral y la ética y me podrían comprometer”, concluyó, además de asegurar que se usó la causa “políticamente”.

Montes es abogado, con una maestría en Administración de Empresas, Economía y Negocios. Bornoroni lo eligió para el armado libertario en el departamento San Justo.