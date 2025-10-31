Desde comienzos de octubre los vecinos de la ciudad de Córdoba cuentan con la posibilidad de denunciar el mal estacionamiento, y otras faltas vehiculares, a través de la App Ciudadana.

Hasta este viernes 31 las infracciones gestionadas a través de la App Ciudadana gozaban del no cobro efectivo de las multas.

Desde este sábado 1 de noviembre se dará "el trámite normal de cualquier infracción", es decir, las multas por infracciones gestionadas vía App Ciudadana sí quedarán registradas y los infractores deberán asumirlas como tal. Por ejemplo: el bloqueo de una rampa será penado con una multa de alrededor de 200 mil pesos.

La Municipalidad de Córdoba informó el pasado martes que en los primeros 28 días se recibieron aproximadamente 730 denuncias, de las cuales el 72,96% fueron admitidas, mientras que el resto se desestimaron por diversos motivos.

Cómo denunciar el mal estacionamiento en Córdoba

Los ciudadanos deben iniciar sesión en la “App Ciudadana” con su cuenta de “CIDI” y se deben conceder los permisos necesarios para que la App pueda acceder a la ubicación y a la cámara. Es importante saber que se reserva la identidad del denunciante.