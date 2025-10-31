Córdoba, en “alerta amarilla" ante la posibilidad de tormentas

Entre este viernes y sábado, la inestabilidad es parte del paisaje en Córdoba.

El contexto es un fin de semana de cambios en las condiciones del tiempo.

Es que tras un viernes caluroso, desde el Sistema de Detección Temprana del Servicio Meteorológico Nacional elevaron un informe ante la chance de tormentas.

A partir de la noche, rige un “alerta amarillo” que abarca el sur de Córdoba.

“El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual especialmente en zonas serranas”, afirman.

Del mismo modo, para la mañana de un sábado que se presenta gris, la advertencia incluye al oeste de los departamentos Pocho, San Alberto y San Javier, además de las zonas serranas de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.