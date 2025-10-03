Córdoba, en alerta: fin de semana con 37º, vientos de 90 km/hora y tormentas

El inicio de octubre trae, en cuanto a las condiciones del tiempo, muchas modificaciones en Córdoba.

Camino a su primer fin de semana, las previsiones apuntan en tal sentido.

Primero, con un caluroso viernes, que prevé mucha presencia de sol en todos lados.

El viento norte dice presente también.

En ese sentido, el sur provincial está alcanzado por un “alerta amarillo” emitido desde el Sistema de detección temprana.

“El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/hora, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h”, reza el informe oficial.

Para el sábado, el calor se hace sentir aún más.

Las marcas superarán largamente los 35 grados en algunos sectores, merced a un cielo despejado y una humedad en aumento.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional anticipan, eso sí, que desde la tarde-noche se genera una gran inestabilidad.

Por eso, casi toda la provincia está incluida en un alerta por tormentas.

De acuerdo a lo anunciado, tendrán carácter fuerte, y “se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/hora”.

Podría llover, en ese lapso, hasta 50 milímetros dependiendo cada sector.

Con el ingreso del viento sur y un frente frío, el mercurio desciende marcadamente el domingo.

Las lluvias se sostendrían hasta la mañana, y no se descarta la presencia de sol en el cierre del fin de semana.