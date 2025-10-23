Poniendo en riesgo parte del Parque Nacional Traslasierra, un incendio desatado en la zona de Guasapampa, en el departamento Minas, se mantiene activo en el amanecer del jueves.

El contexto es otro día de “riesgo extremo” en Córdoba, merced a condiciones meteorológicas adversas.

“Hasta el mediodía del miércoles se había podido bajar la intensidad. Después, el viento complicó todo, junto a la poca humedad y el incremento de la temperatura”, narró sobre el siniestro el vocero de la Secretaría de Prevención de Riesgo provincial, Roberto Schreiner.

El funcionario valora el trabajo de personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y bomberos voluntarios, que son “helitransportados, por grupos van ingresando en diferentes horarios” hacia el sector del fuego, ya que es una zona inaccesible.

En las primeras horas del día proseguía el combate, a sabiendas de que se presenta una calurosa jornada hoy.

Schreiner cerró recordando que “hoy es extremo el riesgo de incendios, con una tasa elevada de propagación. Si ven una columna de humo, no dejen de llamar al 0800-888-38346 (FUEGO)”.