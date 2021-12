Tras el aval que le otorgó la mayoría oficialista del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) y luego de la audiencia del próximo 13 de diciembre, la tarifa de Aguas Cordobesas aumentará en enero del año próximo el 20,1%, acumulando así un 97 % de suba en los últimos 12 meses. A lo largo de un año las boletas de la empresa del grupo Roggio se incrementaron cinco veces.

La causa estupor, ya que cifra prácticamente duplica la inflación interanual en Argentina, según los datos vaticinados por el Banco Central a través del Relevamiento de Expectativas del Mercado.

Según explicaron desde la firma, tres de los cuatro aumentos anteriores correspondencias al 2019 y uno incluye el período que va de diciembre de ese año a febrero del 2020. Cabe recordar que durante el año pasado, en medio de la pandemia mundial, el gobierno nacional congeló las tarifas de los servicios y no se registraron incrementos.

De todas maneras, algunos opositores declararon que el tarifazo es otro despropósito, ya que Aguas Cordobesas “cero pesos de pérdida y ganancias tiene totales”.

Cuánto se incrementó la tarifa en cada suba

Previo a la actual solicitud del 20,1%, Aguas Cordobesas actualizó la tarifa en enero pasado un 24,3%, y en marzo (8,7%), luego del congelamiento en la tarifa durante la primera etapa de la cuarentena estricta impuesta por la pandemia de Covid 19. En mayo se dio la tercera suba (8,4%) mientras que en agosto se incrementó el precio otro 12,4%. De esta manera, la empresa registrará un acumulado superior al 97% si se cuenta el pedido del 20,1% que impactará desde enero del año entrante.

Cabe recordar que la firma solicita incrementos amparada en el Contrato de Concesión del Servicio Público de Agua Potable, traspasado desde la provincia a la Ciudad de Córdoba cinco días después de la asunción de Martín Llaryora como intendente en diciembre de 2019. De esta manera, el municipio se convirtió en el poder concedente desde enero del 2020.

“Una vergüenza”

Ex integrante del directorio del Ersep y actual concejal capitalino, Juan Pablo Quinteros criticó duramente el nuevo incremento. “El agua aumenta porque tiene un contrato que se lo permite. Cuando llegamos al Concejo Deliberante y el servicio pasó a la órbita municipal yo les dije que lo rediscutamos y no me escucharon ”, indicó el edil en diálogo con La Nueva Mañana.

Tras el traspaso del agua a la órbita del Palacio 6 de julio se creó en el Concejo Deliberante una comisión especial para tratar el tema, pero ésta “se juntó una sola vez”. Quinteros opinó: “El poder concedente es la Muni, pero le delegó el poder de control al Ersep, lo cual ya es una animalada. Encima, el Ente no controla nada y solamente les avala los aumentos ", sostuvo.

"El agua aumenta el doble de la inflación porque el contrato se lo permite y nadie está dispuesto a plantarse. Es una vergüenza porque todo lo paga el usuario y nada es a riesgo de ellos, porque dentro del Grupo Roggio, Aguas Cordobesas es la que más rentabilidad tiene. Algún día tendrán que dar explicaciones desde el Ersep ”, indica.

La justificación del aumento desde la empresa

Cristina Barrientos, representante de Aguas Cordobesas, remarcó que en 2020 la empresa no solicitó subas y que al ser una entidad privada “el único ingreso” es percibido a través de la tarifa.

“La operación incluye la captación, potabilización, distribución y comercialización del agua junto a las obras de ampliación y mantenimiento del servicio. Hay que aclarar que la empresa no recibe ningún tipo de subsidio ”, sostuvo la vocera.

Por último, Barrientos indicó que como los aumentos son de periodos anteriores a su implementación, siempre se va “detrás de la inflación”. “Esta actualización de febrero de enero correspondería al periodo de 2021 a julio de 2021”, Dijo.

