Córdoba: en medio del calor, hay “alerta amarillo” por tormentas

De camino al verano, en tierras cordobesas los presagios resultan inminentes.

Estos días parecen ser el botón de muestra, con las elevadas temperaturas y una marcada inestabilidad como condicionantes.

Para este martes, el pronóstico presagia un día con máximas que pasan los 32º en toda la provincia, merced a un viento norte que no se va, y despide ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Desde la noche, eso sí, se despierta una inestabilidad que se sostendrá. Y por eso está vigente un “alerta amarillo” ante la chance de tormentas.

Afecta fundamentalmente al sur, a sabiendas de que podría haber “abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/hora”.

Tales condiciones permanecen hasta las primeras horas del miércoles en la región.

En la Capital, en tanto, para mañana las nubes no disipan un mercurio que sigue en rojo y podría llegara los 31 grados.

Humedad y chance de lluvias en el horizonte.

A priori, el pico del calor llegaría el jueves. Sin embargo, la chance de precipitaciones continúa.

De hecho en algunos sectores del territorio, podrían llover hasta 50 milímetros.