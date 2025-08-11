Una parte de un proyectil Cohete T-10 se encontró este miércoles en barrio Inaudi de la ciudad de Córdoba.

El hallazgo se produjo por trabajadores municipales en un basural en horas del mediodía, en las calles Sargento Ríos y Soldado Ludueña.

La Brigada de Explosivos se hizo presente con el secuestro de una cabeza de Cohete T-10.

Los efectivos mediante las técnicas adecuadas, procedieron a la remoción y traslado del explosivo quedando a resguardo de dicho departamento. La parte encontrada está oxidada y no representa peligro para los vecinos.