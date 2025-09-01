Este lunes falleció la niña de doce años que fue atropellada por un camión, a la altura de Malvinas Argentinas, el martes pasado.

La pequeña se encontraba internada en la sala de terapia intensiva del Hospital de Niños, en la ciudad de Córdoba.

Ver: Córdoba: una nena intentó cruzar la ruta tras bajar del colectivo y la atropelló un camión

El martes pasado, cerca de la una de la tarde, la pequeña fue atropellada por un camión después de bajarse de un colectivo de Coniferal en la ruta 88, a la altura del kilómetro 714, en la localidad de Malvinas Argentinas.

La niña sufrió un grave traumatismo de cráneo producto del choque y fue trasladada en una ambulancia hasta el nosocomio ubicado en la Bajada Pucará.

El chofer del camión involucrado era un joven de 24 años. La investigación sobre lo ocurrido está en manos de la justicia.