Una mujer de 76 años falleció en la noche del lunes tras desatarse tras desatarse un incendio en su vivienda ubicada en la calle Belgrano al 200, en el barrio Villa Aurora de la localidad de Unquillo, en el Gran Córdoba.

Al lugar acudieron de inmediato efectivos del DUAR Sierras Chicas y los Bomberos Voluntarios de esa localidad, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar la propagación del fuego a las viviendas vecinas.

Una vez extinguido el fuego, personal del servicio de emergencias ingresó al domicilio y constató en el dormitorio el fallecimiento de la mujer.

Las autoridades investigan las causas que podrían haber originado el incendio para determinar cómo se inició y las circunstancias que rodearon el hecho.