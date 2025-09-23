En un allanamiento dirigido por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) dio de baja un punto de venta de cocaína y realizó la detención de dos personas mayores de edad en la ciudad de Córdoba.

El Equipo de Acciones Tácticas de la Fuerza irrumpió en un domicilio ubicado sobre calle Santiago del Estero al 200, de barrio Centro. Como resultado, fueron secuestradas dosis de cocaína, $196.800 y elemento de interés para la causa.

Los ahora detenidos (24 y 44 años) habían usurpado la vivienda para realizar la venta de cocaína en pleno centro.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno de la ciudad de Córdoba, dispuso el traslado de los detenidos y la remisión de los secuestros a sede judicial.