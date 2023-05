Una mujer fue víctima de una brutal golpiza en su humilde vivienda de barrio Villa Urquiza, de la ciudad de Córdoba, cuando desconocidos ingresaron en la tarde del lunes, la atacaron, amordazaron y le llevaron el poco dinero que tenía.

Dora contó que había ido hasta la casa de una vecina para buscar agua caliente y al regresar la sorprendieron dos delincuentes: "Me siento, pasó uno y me agarró la cara muy fuerte, preguntando dónde estaba la plata. Por eso tengo todo golpeado", relató, con la cara hinchada por el ataque.

Los malvivientes querían la jubilación mínima que la víctima había cobrado y finalmente la encontraron y se alzaron con el botín.

"Me pusieron un trapo en la boca y me lo empujaban hasta la garganta. La dentadura se me ha ido para abajo", contó a Canal 10, con dificultades en el habla producto de los golpes.

La víctima dijo que ya padeció cinco o más robos. En los últimos, le llevaron la garrafa y la dejaron sin nada para cocinar ni calefaccionarse.

Según indicó Dora, los robos son moneda corriente en la zona de calle La Tablada al 5000, y los ladrones son del barrio. Sin embargo, indicó que la policía no hace nada para detenerlos.

Los vecinos contaron que la inseguridad es cada vez mayor en Villa Urquiza y expresaron su indignación por el ensañamiento de los ladrones con Dora.

Para colaborar con la jubilada, que vive en una situación de gran vulnerabilidad, se puede llamar al 3513573487.