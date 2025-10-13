ciudad
Córdoba: habilitan el cruce de Mariano Fragueiro y 9 de julio
La intersección fue restringida al tránsito el pasado 1 de octubre.
Este lunes, luego de casi dos semanas de restricción, y con jornadas de trabajo que alcanzaron horarios nocturnos, la Municipalidad de Córdoba finalizó las obras de rehabilitación de la esquina de Mariano Fragueiro y 9 de julio, en el centro de la ciudad.
Desde este lunes, ambas arterias están habilitadas al tránsito vehicular.
Desde el pasado miércoles 1 de octubre el cruce estaba restringido, debido a trabajos de bacheo.