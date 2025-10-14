Un hombre fue encontrado sin vida a la vera del río Suquía, este martes por la mañana en la zona sur de la costanera en Córdoba.

Todo ocurrió cerca de las ocho, cuando agentes de la Policía realizaban un rastrillaje para encontrar un televisor robado. Cerca de las 8 de la mañana, los efectivos vieron el cuerpo tirado junto al agua, dando aviso inmediato a los Bomberos y a la Policía Judicial. La zona quedó vallada mientras trabajaban los peritos.

Aún no se determinaron las causas que habrían provocado la muerte del sujeto. Desde la Policía de Córdoba confirmaron que aún no se observaron heridas a simple vista, pero la Justicia ya abrió una investigación bajo la carátula de “muerte de etiología dudosa”. El resultado de la autopsia será clave para saber si se trató de un crimen, un accidente o una muerte natural.

La zona de la costanera a la altura de Barrio San Vicente permanece cerrada.

Por otro lado, informaron que el hombre no poseía ningún tipo de documentación, por lo que todavía no fue identificado. “Alguien llamó al 911 y dio el aviso, ahora están tratando de retirar el cuerpo”, explicaron.

Si los forenses detectan signos de violencia, el caso pasará directamente a manos de la División Homicidios.