Este domingo, efectivos policiales encontraron a una mujer sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio Villa Cornú, al noroeste de la ciudad de Córdoba. La intervención se dio luego de que una vecina alertara por la ausencia de movimiento en la casa de la víctima, a quien no veía desde hacía más de un mes. Ante esta situación, la vecina presentó una denuncia formal, que derivó en la presencia de los agentes en el lugar.

Cuando los policías llegaron, la vivienda estaba completamente cerrada, por lo que se precisó la ayuda del personal de Bomberos para forzar las cerraduras e ingresar al inmueble. Allí dieron con el cuerpo en estado avanzado de descomposición y con signos de mutilación en las piernas. Además, en la casa fueron hallados dos perros que convivían con la mujer. El área permaneció acordonada durante varias horas, mientras trabajaba el equipo de criminalística y veterinaria forense de la policía.

La hipótesis del caso

Las autoridades iniciaron una investigación sobre las circunstancias del fallecimiento y, si bien aún se desconocen las causas exactas, sostienen una hipótesis preliminar. La Policía de Córdoba estima que se habría tratado de una muerte natural, mientras que los perros habrían provocado las mutilaciones. Sin embargo, aún no se determinó si las heridas se realizaron post mortem o si fueron las que provocaron el deceso. Se esperan en las próximas horas los resultados de las pericias forenses para esclarecer estas circunstancias y la data de la muerte.