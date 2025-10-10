Córdoba: hay alerta por el cambio de tiempo y ráfagas de viento sur
El fin de semana trae de todo en tierras cordobesas. Toda la provincia está incluida en una advertencia por el giro, que hasta incluye lluvias.
Que el fin de semana trae modificaciones en cuanto al tiempo, no es novedad en tierras cordobesas.
Fundamentalmente, después de un sensible calor reinante entre el viernes y toda la mañana y el mediodía del sábado.
El giro se produce allí. Y para la tarde se lanzó un “alerta amarillo” que incluye a toda la provincia de Córdoba.
“El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/hora”, advierten desde el Servicio Meteorológico Nacional.
En ese sendero es que la temperatura, que en algunos sectores podría superar los 35º, desciende considerablemente.
Para la noche están previstas lluvias, chaparrones y alguna tormenta aislada.
El fin de semana se cierra con nubes en dispersión, la continuidad de los vientos pero con amenas marcas.