Que el fin de semana trae modificaciones en cuanto al tiempo, no es novedad en tierras cordobesas.

Fundamentalmente, después de un sensible calor reinante entre el viernes y toda la mañana y el mediodía del sábado.

El giro se produce allí. Y para la tarde se lanzó un “alerta amarillo” que incluye a toda la provincia de Córdoba.

“El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/hora”, advierten desde el Servicio Meteorológico Nacional.

En ese sendero es que la temperatura, que en algunos sectores podría superar los 35º, desciende considerablemente.

Para la noche están previstas lluvias, chaparrones y alguna tormenta aislada.

El fin de semana se cierra con nubes en dispersión, la continuidad de los vientos pero con amenas marcas.