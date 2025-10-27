Esta semana, cuatro CPC abrirán sus puertas con horario extendido: serán aquellos correspondientes a las jurisdicciones de Argüello, Ruta 20, Empalme y Rancagua.

El horario de atención será de 8:00 a 18:00 horas, entre el lunes 27 de octubre y el viernes 31 de octubre; mientras que el sábado 1° de noviembre abrirán las puertas de 8:00 a 14:00 horas.

El resto de los CPC funcionará en su horario habitual, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

Este es un servicio que brinda la Municipalidad de Córdoba para que los vecinos y vecinas puedan realizar trámites en los horarios que más les convengan de acuerdo a sus tareas habituales.

Ubicación de los Centros de Participación Comunal con horario extendido:

CPC Argüello: Av. Rafael Núñez esq. Ricardo Rojas, barrio Argüello.

CPC Ruta 20: Av. Fuerza Aérea Argentina 4300, barrio Villa Adela.

CPC Empalme: Av. Gob. Amadeo Sabattini 4650, barrio Empalme.

CPC Rancagua: Av. Rancagua 2900, barrio Villa Corina.