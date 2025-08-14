A más de un mes del hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de un placard, en un departamento del expolicía Horacio Grasso en la ciudad de Córdoba, este jueves la Justicia confirmó su identidad. Se trata de Milagros Micaela Bastos, de 22 años.

La joven, quien vivía en situación de calle, se encontraba desaparecida desde fines del año pasado cuando su familia presentó la denuncia en Fiscalía de Instrucción Distrito III Turno Tres.

El 6 de julio pasado, una pareja de albañiles que trabajaba en el departamento denunció el hallazgo del cadáver. En la vivienda cumplía prisión domiciliaria el expolicía condenado a 27 años de prisión por la muerte de “Facundito” Novillo en 2006.

Grasso había violado el régimen de prisión domiciliaria en diferentes momentos a través de certificados médicos falsos. Después del hallazgo del cuerpo en el departamento de calle Buenos Aires, fue detenido y se encuentra en la cárcel de Bouwer.

La investigación en torno al asesinato de Milagros Bastos está cargo del fiscal José Bringas quien debe definir imputaciones.