Una fábrica fue consumida por las llamas después de un incendio en el Parque Industrial Polo 52 este viernes por la tarde.

Vecinos de la zona, ubicada en uno de los accesos a la ciudad de Córdoba, aseguraron que escucharon varios estruendos.

Una cuadrilla de bomberos llegó al lugar, ubicado entre la Avenida Circunvalación y la autopista Córdoba–Pilar, para sofocar las llamas.

El informe oficial indicó que las pérdidas fueron totales e incluyeron maquinaria y herramientas. Por fortuna, no hubo personas heridas por el siniestro, cuya causa todavía es materia de investigación.