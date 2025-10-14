“Él fue atrás de una pelota, que estaban jugando, rozó el poste y lo vieron que se levantó y cayó”, dijo Santos Aranda sobre la muerte de su hijo Luciano, en una plaza del barrio Alberdi tras recibir una descarga eléctrica mortal en el verano de 2022.

La causa por la muerte del adolescente de 14 años llegó a juicio este lunes en los tribunales de la ciudad de Córdoba.

La Cámara Tercera del Crimen dio inicio al proceso oral con cuatro exfuncionarios municipales sentados en el banquillo de los acusados.

Ver: Muerte de Luciano Aranda, el joven electrocutado: la palabra de la Municipalidad

Julio Sebastián Banegas, Hugo Roberto Chocobares, Ramón Edgardo Cuello y Marcos Ariel Farioli formaban parte del Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Alumbrado Público de la Municipalidad de Córdoba.

La acusación que pesa en su contra es por homicidio culposo, cuya pena alcanza hasta los cinco años de cárcel.

“La familia espera una respuesta ejemplar para que esto nunca más vuelva a ocurrir; todavía quedan 135 plazas en la ciudad de Córdoba que están apagadas y están abiertas al público”, afirmó el abogado querellante Carlos Nayi.