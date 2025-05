Córdoba: intentaron robarle y lo balearon en un testículo

Un hombre recibió un disparo en los testículos tras ser interceptado por un grupo de delincuentes que intentó robarle su moto en barrio Los Granados.

"Veo que se acercan dos motos apuntándome, alcanzo a trabar a la moto y, antes que se bajaran, dicen 'metele un tiro'", comentó la víctima después de recibir el alta en el Hospital de Urgencias.

El intento de asalto ocurrió el lunes a la noche, cuando Leonardo llevaba a su hijo a la casa de la mamá después un día de natación.

En la vereda de calle María Curie 1600, los cuatro delincuentes los abordaron a punta de pistola. Por fortuna el niño pudo escapar corriendo hasta buscar refugio y dar aviso a sus familiares.

"Me quedé cerca de la moto y la trabé, por suerte salió mi excuñado y se fueron", dijo Leonardo sobre el momento de tensión que vivió la noche anterior.

Después de ser baleado, el hombre fue trasladado al Hospital de Urgencias para evaluar su estado de salud.

"Por suerte no me pasó nada, no tocó nada, imaginate si era un calibre más grande o tiraba más disparos", comentó Leonardo.