La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) informó que, debido al inicio de los trabajos de montaje de la Muestra de Carreras 2025, se producirá una interrupción del tránsito vehicular en el Bulevar de la Reforma.

Esta restricción inicia este martes 19 de agosto a las 12:30 horas y se mantendrá hasta el 10 de septiembre inclusive. Durante este periodo, el tránsito estará cerrado entre Avenida Los Nogales y Avenida Haya de la Torre. Sin embargo, se permitirá el acceso restringido por Avenida Haya de la Torre hasta Enfermera Gordillo para aquellas personas que necesiten ingresar a las unidades académicas o a las playas de estacionamiento ubicadas en esa área.

Asimismo, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba ha anunciado que reprogramará los recorridos de las líneas de colectivos que habitualmente circulan por el Bulevar de la Reforma, así como las paradas donde los pasajeros pueden ascender y descender.

Como alternativa, se habilitarán la Avenida Medina Allende y la Avenida Enrique Barros, anteriormente conocida como Valparaíso, que se convertirán en las principales arterias de circulación durante este periodo.

Se anticipa un aumento significativo en el flujo vehicular en estas avenidas, por lo que se aconseja a los conductores circular con precaución.