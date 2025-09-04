Con una invitación para “descubrir”, la reconocida fundación ambiental Mil Aves, invita a un evento para este sábado, a partir de las 8:00 de la mañana.

Puntualmente, para realizar “una caminata con charla didáctica para aprender y observar las especies que conviven” en el Parque Autóctono de la ciudad de Córdoba.

Se adelanta que es “una experiencia para toda la familia, a la gorra y con guías expertos”.

Los organizadores ofrecen “un recorrido guiado y una charla sobre las aves autóctonas que habitan en este pulmón verde de la ciudad”.

Las recomendaciones apuntan a asistir con ropa y calzado cómodos, llevar agua y binoculares o cámaras fotográficas.