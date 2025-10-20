Tras una serie de llamadas al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerraron dos puntos de venta y detuvieron a tres mujeres mayores de edad por narcomenudeo en la ciudad de Córdoba.

El Ministerio Público Fiscal dirigió los allanamientos que se llevaron a cabo en barrio San Martín luego de dos meses de investigación.

En los domicilios se logró el secuestro de varios envoltorios de cocaína, más de 900 gramos de sustancia de corte, semillas de cannabis sativa, dinero ($2.324.200) y elementos relevantes para la causa.

Intervino la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, quien ordenó el traslado de las femeninas a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.