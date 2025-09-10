En un allanamiento dirigido por el Ministerio Público Fiscal, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuaron un allanamiento y secuestraron una importante cantidad de drogas en la ciudad de Córdoba.

El operativo fue llevado a cabo sobre Pasaje Público s/n (Manzana 6 Lote) de barrio Ampliación Ferreyra. En el domicilio, con intensos registros de los oficiales de la Fuerza, se logró la incautación de 6.094 dosis de marihuana (distribuidas en trozos), seis plantas de cannabis sativa, una réplica de arma de fuego, 50 cartuchos calibre 22, una vaina servida y elementos relevantes para la causa.

Dicho operativo, guarda relación con los allanamientos realizados por la FPA el día 28 de agosto. En aquella ocasión, se detuvieron a cuatro narcomenudistas y se llevaron a cabo cinco allanamientos en los barrios 12 de Julio, Nueva Esperanza y Ciudad de Mis Sueños. Además, se incautaron 260 dosis de marihuana, sustancia de corte, dinero ($378.100 y 320 dólares), dos réplicas de armas de fuego, tres pistolas, 219 cartuchos, dos automóviles y una balanza digital.

Por último, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno ordenaron la remisión de los elementos secuestrados.